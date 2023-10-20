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Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 12:08 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 12:20
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Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. haftada Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Real Madrid maçı 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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