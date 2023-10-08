Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletico Madrid - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Atletico Madrid ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı 8 Ekim Pazar günü saat 17:15'te başlayacak. Müccadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.