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Sevilla - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sevilla - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 11:01
Sevilla - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Sevilla ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sevilla - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Rayo Vallecano maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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