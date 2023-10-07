Cadiz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 9. haftada Cadiz ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cadiz - Girona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Girona maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.