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Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

Son dakika spor haberleri... Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ameliyatının ardından talihsiz bir sakatlık daha yaşamıştı. Genç yıldızın sahalara dönmesinin beklendiği maç belli oldu. İşte ayrıtılar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 09:48
Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatır atlatmaz yaşadığı yeni sakatlığın ardından tekrar iyileşti ve bugün yeşil sahalara geri döndü.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

Başkent temsilcisinin La Liga'da bu hafta oynayacağı Osasuna maçı hazırlıkları kapsamında bugünkü antrenmanda sahaya inen milli futbolcu, takımdan ayrı bireysel çalıştı. Arda Güler ayrıca salonda özel bir antrenman programı uyguladı.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

SEVILLA MAÇINDA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

İkinci sakatlığının ardından sahada bireysel çalışmalarına başlayan Arda Güler, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

Hürriyet'te yer alan habere göre La Liga'da 7 Ekim'de oynanacak Osasuna maçının kadrosuna alınması beklenmeyen Arda Güler'in milli ara sonrası 21 Ekim'de oynanacak Sevilla maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

Genç futbolcu, sakatlığının son durumuna ve mücadelenin gidişatına göre teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından şans verilerek Real Madrid kariyerindeki ilk maçına çıkma şansı yakalayabilir.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

TAKIMLA ÇALIŞTIĞI İLK GÜN SAKATLANMIŞTI

ABD kampında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan genç futbolcu, formasına kavuşmak için gün sayarken yaklaşık 10 gün önce yeniden sakatlanmıştı.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda Güler'in 26 Eylül tarihindeki antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığını belirtilmişti. Söz konusu duyuruda, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından yapılan kontroller neticesinde Arda Güler'in sol arka adalesinde sakatlık tespit edilmiştir. Gelişmeler takip ediliyor." denilmişti.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

İSPANYOL BASINI 2-3 HAFTA YOK DEMİŞTİ

İspanyol basınından ilk olarak Radio Marca, Arda Güler'in yaklaşık bir ay daha sahalardan uzak kalabileceğini öne sürmüştü.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

Daha Mundo Deportivo'da ise "Türk genç oyuncu yeniden sakatlandı ve bir ay sahalardan uzak kalabilir." ifadeleri kullanılırken, Marca'da ise "Arda Güler sol ön rektus kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak." denilmişti.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

AS'ta yer alan haberde de "Kadroya ilk kez gireceği günün öncesinde Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Arda'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor." yazılmıştı.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

ŞOKE EDEN TRANSFER İDDİASI

İkinci sakatlığının rehabilitasyon sürecine devam eden Arda Güler için İspanya basınından şoke eden bir transfer iddiası gelmişti.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

Todo Fichajes'in haberine göre Real Madrid, 18 yaşındaki milli futbolcuyu devre arası transfer döneminde kiralık göndermeyi planlıyor.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

Haberde Arda Güler'in tam performansla takıma dönüşünün Kasım ayını bulabileceği, Real Madrid'in yüksek temposuyla ilk maçlarına çıkmasındansa başka bir La Liga ekibinde kiralık olarak forma giyip lige alışmasının düşünüldüğü ifade edilmişti.

Arda Güler'in o maçta kadroda olması bekleniyor!

İkinci yarı için kiralık gitmeye Arda Güler'in sıcak bakmaması halinde Real Madrid'de sezonun ikinci yarısında sergileyeceği performans, sonraki sezon kiralık gidip gitmemesi konusunda karar verilmesine yardımcı olacak.

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