Almeria ile Granada yenişemedi ( MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da 8. hafta mücadelesi tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor.

La Liga'da 8. hafta müsabakasında Almeria evinde Granada'yı ağırladı.

Almeria ilk yarıda bulduğu gollerle skoru 3-0 getirdi.

Granada ise maçın ikinci yarısında açıldı ve müthiş bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3'e getirdi.

Bol gollü geçen maçta kazanan çıkmazken, Almeria ile Granada 3-3 berabere kaldı.

Maç sonucunda Almeria puanını 3'e çıkararak ligde son sırada kalırken, Granada ise puanını 5'e çıkarttı ve Almeria'nın bir üst sırasında 19.sırada kaldı.