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Almeria ile Granada yenişemedi ( MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Almeria ile Granada karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin gole doyduğu maçta Almeria ile Granada berabere kaldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 17:22 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 17:30
Almeria ile Granada yenişemedi ( MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da 8. hafta mücadelesi tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor.

La Liga'da 8. hafta müsabakasında Almeria evinde Granada'yı ağırladı.

Almeria ilk yarıda bulduğu gollerle skoru 3-0 getirdi.

Granada ise maçın ikinci yarısında açıldı ve müthiş bir geri dönüşe imza atarak skoru 3-3'e getirdi.

Bol gollü geçen maçta kazanan çıkmazken, Almeria ile Granada 3-3 berabere kaldı.

Maç sonucunda Almeria puanını 3'e çıkararak ligde son sırada kalırken, Granada ise puanını 5'e çıkarttı ve Almeria'nın bir üst sırasında 19.sırada kaldı.

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