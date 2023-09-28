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Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 18:10 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 18:10
Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 8. haftada Barcelona ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Barcelona - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Sevilla maçı 29 Eylül Cuma günü saat 22.00'da başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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