Villarreal - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Villarreal ile Girona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Villarreal - Girona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Girona maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

VILLARREAL - GIRONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Villarreal

Jorgensen; Foyth, Albiol, Mandi, Pedraza; Trigueros, Comesana, Capoue, Pino; Sorloth, Morales

Girona

Gazzaniga; Couto, Lopez, E. Garcia, Blind; Tsygankov, Martin, A. Garcia, Herrera, Savio; Doybyk