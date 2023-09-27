Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Valencia ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Valencia - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Real Sociedad maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

VALENCIA - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia

Mamardashvili; Correia, Paulista, Diakhaby, Gaya; Pepelu, Guerra; Perez, Almeida, Lopez; Duro

Real Sociedad

Remiro; Traore, Pacheco, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Barrenetxea, Oyarzabal