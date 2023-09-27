Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Real Madrid ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Las Palmas maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid

Arrizabalaga; Vazquez, Rudiger, Alaba, Garica; Valverde, Kroos, Camavinga; Modric; Bellingham, Rodrygo

Las Palmas

Valles; Araujo, Suarez, Coco, Cardona; Pejino, Rodriguez, Perrone, Loiodice, Viera; Munir