Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Osasuna - Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Osasuna ile Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Atletico Madrid maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.