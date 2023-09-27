Granada - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Granada - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Granada ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Granada - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Real Betis maçı 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Müccadele S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.