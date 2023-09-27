Cadiz - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Cadiz ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cadiz - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Rayo Vallecano maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

CADIZ - RAYO VALLECANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Cadiz

Ledesma; Carcelen, Mere, Fali, Hernandez; Alejo, Alcaraz, Kouame, Machis; Marti, Ramos

Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Hernandez, Lejeune, Espino; Valentin, Lopez; Palazon, Perez, Garcia; Camello