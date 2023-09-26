Sevilla - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Almeria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 7. haftada Sevilla ile Almeria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Sevilla - Almeria maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - ALMERIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Almeria maçı 26 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak.