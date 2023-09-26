MALLORCA BARCELONA MAÇI CANLI İZLE | Mallorca Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 7. hafta maçında Mallorca ile Barcelona kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Mallorca, topladığı 5 puanla 16. sırada bulunuyor. 16 puan toplayan Barcelona ise zirvede yer alıyor.

MALLORCA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 7. haftasında oynanancak Mallorca - Barcelona maçı 26 Eylül Salı günü TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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