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Arda’nın aklı derbide

Sakatlığı sebebiyle Real Madrid ile henüz resmi maça çıkamayan Arda Güler dönüş tarihini öne çekmek için yoğun şekilde çalışıyor. 18 yaşındaki futbolcunun hedefi 23 veya 24 Eylül'de oynanacak Atletico Madrid derbisinde kadroda olmak.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Arda’nın aklı derbide

Sakatlığı sebebiyle Real Madrid ile henüz resmi maça çıkamayan Arda Güler dönüş tarihini öne çekmek için yoğun şekilde çalışıyor. 18 yaşındaki futbolcunun hedefi 23 veya 24 Eylül'de oynanacak Atletico Madrid derbisinde kadroda olmak. Ancak İspanyol ekibinin sağlık heyeti, genç futbolcuya kendini gereğinden fazla zorlamamasını ve tam hazır olmadan sahaya dönüşünün gelecekte başına daha büyük bir sorun yaratabileceğini anlatıyor. Arda bir an önce Real Madrid forması giyerek rotasyonda kendine yer bulma peşinde.

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