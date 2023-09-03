Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Osasuna - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. haftada Osasuna ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Osasuna - Barcelona maçı 3 Eylül Pazar günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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