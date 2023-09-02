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Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 4. haftasında Alaves ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 09:17
Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Alaves - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. haftada Alaves ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alaves - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALAVES - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Valencia maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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