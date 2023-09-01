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Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 4. haftasında Cadiz ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:30
Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. haftada Cadiz ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Villarreal maçı 1 Eylül Cuma günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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