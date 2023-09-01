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Almeria - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 4. haftasında Almeria ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Celta Vigo Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:30
Almeria - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Almeria - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. haftada Almeria ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeria - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMERIA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeria - Celta Vigo maçı 1 Eylül Cuma günü saat 23.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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