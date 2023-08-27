Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Valencia ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Osasuna maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.