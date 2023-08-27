Haberler İspanya La Liga Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 3. haftasında Valencia ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 17:20
Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Valencia ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCİA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Osasuna maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Gülen Gözler'in müteahhit Yunus'uydu! Kızı meğer bir dönemin çocuk yıldızıymış...
Büyük Taarruz maske 'büyük kumar' esas! Dağıttığı masaya 3 gün sonra geri oturan Akşener "yapmam" dediği ittifaka kılıf buldu
Verratti'den G.Saray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu
Shakhtar'dan Tete için şok talep!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta?
Villarreal - Barcelona maçı saat kaçta?
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ağustos)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli - Sassuolo maçı saat kaçta? Napoli - Sassuolo maçı saat kaçta? 16:37
Lazio - Genoa maçı saat kaçta? Lazio - Genoa maçı saat kaçta? 16:34
Juventus - Bologna maçı saat kaçta? Juventus - Bologna maçı saat kaçta? 16:30
Fiorentina - Lecce maçı saat kaçta? Fiorentina - Lecce maçı saat kaçta? 16:26
G.Saray'ın yeni transferi Yağmur Karaoğlu'ndan flaş açıklamalar G.Saray'ın yeni transferi Yağmur Karaoğlu'ndan flaş açıklamalar 16:20
Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta? 16:08
Daha Eski
Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor 16:07
Ezeli rakipler arasında transfer savaşı başladı! Ezeli rakipler arasında transfer savaşı başladı! 16:05
Valencia - Osasuna maçı saat kaçta? Valencia - Osasuna maçı saat kaçta? 16:04
Verratti'den G.Saray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu Verratti'den G.Saray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu 16:03
Villarreal - Barcelona maçı saat kaçta? Villarreal - Barcelona maçı saat kaçta? 16:01
TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE 📺 15:54