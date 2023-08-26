Sevilla - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Sevilla ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Girona maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 22:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.