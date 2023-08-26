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Cadiz - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 3. haftasında Cadiz ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 15:03 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 15:20
Cadiz - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 3. haftada Cadiz ile Almeira kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADİZ - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Almeira maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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