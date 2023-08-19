Haberler İspanya La Liga Real Sociedad - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 2. haftasında Real Sociedad ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:30
Real Sociedad - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 2. haftada Real Sociedad ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Celta Vigo maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ateş Kuşları’nın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı
BM Barış Gücü'nden KKTC'nin yoluna taş koyma girişimi: "Asla geri adım atmayacağız"
Aslantepe'de dev randevu! İşte derbide ilk 11'ler
Bileti kesildi! F.Bahçe'den İspanya'ya gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta?
Almeira - Real Madrid maçı saat kaçta?
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
Şok aktüel ürünler 19 - 22 Ağustos: Peşin fiyatına 6 taksit
İstanbul namaz vakitleri 2023
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı! Merih Demiral'ın yeni takımı resmen açıklandı! 17:10
Inter - Monza maçı saat kaçta? Inter - Monza maçı saat kaçta? 17:06
Genoa - Fiorentina maçı saat kaçta? Genoa - Fiorentina maçı saat kaçta? 17:02
Frosinone - Napoli maçı saat kaçta? Frosinone - Napoli maçı saat kaçta? 16:58
Empoli - Hellas Verona maçı saat kaçta? Empoli - Hellas Verona maçı saat kaçta? 16:55
Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 16:46
Daha Eski
Almeira - Real Madrid maçı saat kaçta? Almeira - Real Madrid maçı saat kaçta? 16:44
G.Saray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse... G.Saray'dan flaş transfer kararı! Play-off'u geçerse... 16:43
Augsburg - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? Augsburg - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? 15:13
Stuttgart - Bochum maçı saat kaçta? Stuttgart - Bochum maçı saat kaçta? 15:15
Dortmund - Köln maçı saat kaçta? Dortmund - Köln maçı saat kaçta? 15:19
Twente maçı kadrosu açıklandı! Cengiz ve Fred... Twente maçı kadrosu açıklandı! Cengiz ve Fred... 15:36