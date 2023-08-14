Cadiz - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 1. haftada Cadiz ile Alaves kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADİZ - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Alaves maçı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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