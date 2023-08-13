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Villarreal - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 1. haftasında Villarreal ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 15:10
Villarreal - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 1. haftada Villarreal ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VİLLARREAL - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Real Betis maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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