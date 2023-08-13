Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 1. haftada Getafe ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe - Barcelona maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 22:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE