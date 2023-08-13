Celta Vigo - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 1. haftada Celta Vigo ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VİGO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Osasuna maçı 13 Ağustos Pazar günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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