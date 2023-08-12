Haberler İspanya La Liga Las Palmas - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 1. haftasında Las Palmas ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:51 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:00
Las Palmas - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Las Palmas - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 1. haftada Las Palmas ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Mallorca maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer’in kızları Nazlı Bilginer tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Annesinin kopyası’
MHP'den İYİ Parti'ye yeni yanıt! Semih Yalçın yerden yere vurdu: Millet faturayı çıkarır!
Cengiz Ünder'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!
F.Bahçe ve G.Saray'ın önerdiği rakam ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Athletic Bilbao - Real Madrid maçı saat kaçta?
Real Valladolid - Girona maçı saat kaçta?
Perihan Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bakan Işıkhan emekli zammı ile toplu sözleşme tarihini duyurdu
12-13 Ağustos Perseid meteor saat kaçta?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Valladolid - Girona maçı saat kaçta? Real Valladolid - Girona maçı saat kaçta? 15:48
F.Bahçe'den G.Saray'a Fred göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Fred göndermesi! 15:45
PSG - Lorient maçı saat kaçta? PSG - Lorient maçı saat kaçta? 15:28
Cengiz Ünder'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! Cengiz Ünder'in İstanbul'a geliş saati belli oldu! 15:26
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 15:15
Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? Kayserispor - G.Saray maçı saat kaçta? 15:12
Daha Eski
Fırtına G.Saray maçının hazırlıklarına başladı! Fırtına G.Saray maçının hazırlıklarına başladı! 14:56
F.Bahçe ve G.Saray'ın önerdiği rakam ortaya çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'ın önerdiği rakam ortaya çıktı! 14:55
Trabzonspor'dan Edin Visca bilgilendirmesi! Trabzonspor'dan Edin Visca bilgilendirmesi! 14:03
Menajeri konuştu! "F.Bahçe'nin adı..." Menajeri konuştu! "F.Bahçe'nin adı..." 13:58
Kayserispor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! Kayserispor - G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 13:38
Fred'den F.Bahçe taraftarına mesaj! Fred'den F.Bahçe taraftarına mesaj! 13:31