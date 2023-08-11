Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. 1. haftada Sevilla ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVİLLA - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Valencia maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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