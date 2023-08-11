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Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 1. haftasında Sevilla ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 14:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 14:30
Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Sevilla - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. 1. haftada Sevilla ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVİLLA - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Valencia maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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