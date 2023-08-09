Arda Güler o listeye girdi! 5 isim arasında

Dünyanın en önemli futbol liglerinden İspanya La Liga bu hafta sonu başlarken, ünlü Haber ajansı AFP 'La Liga'da bu sezon izlenecek 5 isim' listesinde Arda Güler'e de yer verdi. Hürriyet'in aktardığı haberde, Real Madrid'in Fenerbahçe'nin genç yeteneğini, 20 milyon Euro vererek ezeli rakibi Barcelona'nın burnunun dibinden aldığı belirtilip, "Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" ifadeleri kullanıldı.

Ajans ayrıca Arda'nın Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın en genç gol atan oyuncu rekorlarını kırdığından bahsederken, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki sol ayaklı oyun kurucunun sezona kenarda başlayacağına işaret etti. Manchester City'den Barcelona'ya gelen İlkay Gündoğan da AFP'nin listesine girdi. Haberde Türk asıllı oyuncu için, "Ekimde 33 olacak olan Alman milli, Pedri, Gavi, De Jong gibi opsiyonları olan Barcelona orta sahasını güçlendirecek. Barcelona eski yıldızı Lionel Messi'yi geri getiremeyince İlkay Gündoğan'ı aldı" denildi.

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Jude Bellingham: Dortmund'dan 103 milyon Euro'ya transfer edilen İngiliz milli oyuncu Real'in geleceğini temsil ediyor. Modric ve Kroos gibi veteranların yanında oyununu daha da geliştirecek.

Cesar Azpilicueta: Chelsea'deki 11 yılın ardından anavatanına dönen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon yine üçüncü olan Atletico Madrid'e tecrübesiyle büyük katkı sağlayacak.

Andre Silva: Porto, Milan, Sevilla gibi kulüplerde forma giyen ve Leipzig'den kiralanan Portekizli forvet, Real Sociedad'da yeniden eski formuna kavuşmaya çalışacak.