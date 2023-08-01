Çağlar farkı

Leicester City'den ayrılarak dünyanın en gözde takımlarından Atletico Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Çağlar Söyüncü kısa sürede hocası Diego Simeone'yi kendisine hayran bıraktı. Deneyimli çalıştırıcı sezon başı kampında Çağlar için "Takımın en iyilerinden" ifadesini kullandı.

BİZİ MUTLU EDİYOR

İşte Diego Simeone'nin Çağlar Söyüncü için söyledileri: "O çok yetenekli bir futbolcu. Çok güçlü bir defans oyuncusu. Hızlı ve kafa toplarında çok iyi. Bizi mutlu edyior. Hazırlık kampında takımın en iyilerinden birisiydi. Tüm sezon boyunca bize önemli faydaları olacaktır. Topu iyi oyuna sokuyor."