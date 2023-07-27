Arda Güler çok zeki

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, kısa sürede dünya devinde forma giyen birbirinden ünlü yıldızların gözdesi oldu. Toni Kroos da bunlardan biri. Arda ile benzer pozisyonda oynayan 33 yaşındaki büyük tecrübe, verdiği röportajda milli futbolcumuzu öve öve bitiremedi. Alman futbolcu "Arda çok zeki. Sol ayağıyla yaptıkları inanılmaz. Ona baktığımızda 'Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi' diyorsunuz. Çok büyük bir yetenek. Gelecek yıllara damgasını vuracaktır" ifadelerini kullandı.

SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE

Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos, Arda Güler'i yaşıtlarından ayıran en önemli özelliklerden birinin de dinlemeye ve öğrenmeye açık olmasını söyledi. Alman orta saha oyuncusu "Arda sürekli iletişim halinde. Bizlerle gelip konuşuyor, soruyor, daha fazlasını öğrenmek için çabalıyor. Bu onun yaşındaki bir futbolcu için çok değerli. Diğer 18 yaşındakiler gibi değil. Çok istekli. Real'in geleceğini düşünürsek zekice bir transfer olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Arda Güler'in dizindeki hafif sakatlık geçti. 18 yaşındaki oyuncu yeniden takımla birlikte antrenmanlara başladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de bir gözü hep onun üzerinde. Sağ kanatta onu oynatmayı planlıyor.