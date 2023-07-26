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Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Son dakika transfer haberleri... Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, milli futbolcu Arda Güler'le ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:25
Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Real Madrid'in 33 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Toni Kroos, Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

İşte Toni Kroos'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Arda Güler'in yaşına göre gerçekten büyük bir yetenek olduğunu görüyoruz. Çok iyi bir sol ayağı var. Bunu zamanla daha çok göreceksiniz. Sol ayağıyla çok iyi şutlar çekiyor ve teknik olarak da gerçekten olağanüstü özelliklere sahip.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Özellikle de dar alanlarda. Bunun çok iyi ve akıllıca bir transfer olduğuna düşünüyorum. Özellikle de gelecek için.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Büyük bir yetenek, tekniği olağanüstü. Sol ayağıyla şutları mükemmel... Ona baktığınızda 'Bunu nasıl yapmış olabilir, bu pası oraya nasıl verdi?' diyorsunuz.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Arda Güler, burada başarılı olmak için çok istekli. Ama diğer yandan büyük açıklamalara karşı biraz temkinli olmak lazım. Çünkü çok örneğini gördük ve beklentileri tam olarak yerine getiremediler.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Özellikle bu kulüpte birinin başarılı olup olmadığını belirleyen başka konular da var. Bu sadece yetenek, teknik ya da şut ile ilgili değil.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Fiziksel olarak ne kadar güçlüyüm? Sorunlarla nasıl başa çıkıyorum? Sakatlanmaya ne kadar yatkınım? Kulüpte olan baskıyla nasıl başa çıkabilirim? Böyle bir takımda kendimi kanıtlamak için ne kadar iddialıyım? Bu soruların cevabını bulmak hemen kolay olmuyor. Bu yüzden büyük konuşmaktan kaçınıyorum ama onun özel bir futbol yeteneğine sahip olduğuna inanıyorum.

Toni Kroos'tan Arda Güler'e büyük övgü!

Arda Güler çok yetenekli. Sürekli 'Bunu nasıl yapıyorsun, bu pası nasıl verdin?' diye soran yeteneklerden biri. Çok iyi olduğunu ve püf noktalarına ihtiyacı olmadığını düşünen 18 yaşında çok fazla futbolcu var. Ama Arda, öyle değil, öğrenme zihniyetine sahip. Arda Güler'in Real Madrid için çok zekice bir transfer olduğunu düşünüyorum.

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