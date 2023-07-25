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Arda Güler Manchester United maçında oynayacak mı? Belli oldu

Son dakika spor haberleri... Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler'in, eflatun-beyazlı takımın ABD kampında Manchester United'a karşı oynayacağı maçta da forma giyemeyeceği ifade edildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 14:40
Arda Güler Manchester United maçında oynayacak mı? Belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, takımıyla birlikte ABD'de sezon öncesi kampına girmişti. Burada organize edilen turnuvada Milan ile oynanan maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcunun son durumu netleşti.

Marca'nın haberine göre Arda Güler, Manchester United maçında da forma giyemeyecek. Sakatlığı sonrası henüz idmana çıkamayan genç yıldızın bu maçta da süre alamayacağı kaydedildi.

Real Madrid turnuvadaki ikinci maçında 27 Temmuz Perşembe gecesi TSİ 03.30'da Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

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