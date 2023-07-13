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Pahalı geldi!

Barça Başkanı Joan Laporta, Arda’nın transferinden maliyet yüzünden vazgeçtiklerini söyledi. “Fiyat artışları nedeniyle bu operasyondan ayrılmamız gerekiyordu” ifadesini kullandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Pahalı geldi!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu Arda Güler'in transferinden "fiyat artışından" dolayı vazgeçtiklerini söyledi. Laporta, "Sport"a verdiği demeçte, "Sağduyulu hareket etmek zorundaydık. Fiyat artışları nedeniyle bu operasyondan ayrılmamız gerektiğini düşündük." dedi. Laporta, başlarda Arda Güler ile anlaştıklarını ancak sonrasında Real Madrid ile "olası bir açık artırma yarışına girmenin hata olacağını düşündükleri için vazgeçtiklerini" ifade etti. Laporta, mali sıkıntı yaşamak.

İDMANDA ARDA ŞOV

Öte yandan Arda Güler'in Real Madrid'deki şovu da devam ediyor. Yeni takımıyla antrenmanlara başlayan Arda, hareketleriyle izleyenleri büyülüyor. Çalımları ve pasları ile sosyal medyada sıkça öne çıkan Arda, dünkü idmanda da nefis bir gol attı. Real Madrid'in resmi hesapları bu golü yayınlayarak "Bu videoda sadece kalite görüyorum. Tek kelime ile kalite: Arda" paylaşımında bulundular. Bu gönderi milyonlarca beğeni ve yüzbinlerce yorum aldı. Milli yıldızımız göğsümüzü kabartıyor...

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda için özel program hazırlanmasını istedi. İtalyan çalıştıcı, yardımcılarına Arda için ayrıca bir güçlendirici program uygulanması talimatını verdi.

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