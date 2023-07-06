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Çağlar Atletico'da

Milli stoper Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid’le 4 yıllık sözleşme imzaladı. Atletico’ya giden 3. Türk oldu

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Çağlar Atletico'da

Atletico Madrid, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Açıklamada, Söyüncü'nün 7 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi hazırlık kampına katılacağı belirtildi. Atletico, 27 yaşındaki Çağlar'ı tanıtırken fizik gücüne dikkat çekerek, ikili pozisyonlardaki ve hava toplarındaki üstünlüğüne ve hızlılığına vurgu yaptı. Basın tanıtımı bugün yapılacak Çağlar Söyüncü, Arda Turan (2011-2015) ve Emre Belözoğlu'ndan (2012-2013 arasında 6 ay) sonra Atletico Madrid'de forma giyecek 3. Türk futbolcu oldu.

5 sezon Leicester City'de forma giydi

Altınordu'dan 2016'da Alman ekibi Freiburg'a transfer olduktan sonra 2018'de Leicester City'e geçen Çağlar Söyüncü, 5 sezon Ada'da boy gösterdi. Kulübüyle sözleşmesi biten milli stoperimiz, İngiliz ekibinde toplam 132 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Geçen 9 maçta 1 gol attı.

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