Haberler İspanya La Liga İlkay Barça'da

İlkay Barça'da

Manchester City'den ayrılan 32 yaşındaki orta sahanın yeni durağı Barcelona oldu. Katalanlar, İlkay için 400 milyon euro'luk serbest kalma bedeli belirledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlkay Gündoğan'ın transferini esprili biçimde kutladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
İlkay Barça'da

Barcelona uzun süredir peşinde olduğu İlkay Gündoğan'da mutlu sona ulaştı. Katalan devi, Türk asıllı Alman orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayarak yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. 32 yaşındaki yıldızın kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunurken; belirlenen serbest kalma bedeli de dikkat çekti. Barcelona, İlkay'ı satın almak isteyen takımlar için sözleşmesinde 400 milyon euro'luk serbest kalma bedeli maddesine yer verdi.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Katalan kulübü, İlkay için, "Gol ile özdeşleşen orta saha oyuncusu" tanımını kullandı. 32 yaşındaki yıldızın, İngiltere'ye gittiği 2016-2017 sezonundan itibaren 60 gol atarak, Kevin de Bruyne (80) ve Bruno Fernandes'in (64) ardından İngiliz liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu olduğu hatırlatıldı. Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi geri çeviren yıldız, Barcelona'dan yılda 10 milyon euro kazanacak.

BAK'TAN ESPRİLİ KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlkay Gündoğan'ın transferini esprili biçimde kutladı.

DİĞER
Sabri Sarıoğlu'nun adrenalin tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı! 'Gökyüzünde uçan, düşmekten korkar mı?'
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz Mine Tugay'a gönlünü fena kaptırdı! Yılmaz'dan Mine Tugay’ın fotoğraflarını beğeni yağmuru...
Erden Timur'dan flaş Icardi itirafı! "G.Saray için..."
Kanarya'da orta sahaya Hollandalı dinamo!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu!
Luka Modric 1 yıl uzattı
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
26 - 27 Haziran banka, kargo, hastane açık mı?
İhlas suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı Diyanet
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:39
Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... Zaniolo'nun menajerinden transfer itirafı! Milan... 23:35
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:30
Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan! 23:28
Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! Özel Olimpiyatlar sporcuları Türkiye'ye döndü! 23:03
Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! Eski dostlar F.Bahçe'de buluşuyor! 22:36
Daha Eski
G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe o yıldızı kapıyor 22:33
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yeni takımı belli oldu 22:33
Kartal golcüsünü Ada'da buldu! Kartal golcüsünü Ada'da buldu! 22:33
Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde Sürpriz iddia! Kanarya 23'lük kanadın peşinde 22:33
F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... F.Bahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Kısa sürede... 22:33
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 22:33