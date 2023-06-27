İlkay Barça'da

Barcelona uzun süredir peşinde olduğu İlkay Gündoğan'da mutlu sona ulaştı. Katalan devi, Türk asıllı Alman orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıklayarak yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. 32 yaşındaki yıldızın kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunurken; belirlenen serbest kalma bedeli de dikkat çekti. Barcelona, İlkay'ı satın almak isteyen takımlar için sözleşmesinde 400 milyon euro'luk serbest kalma bedeli maddesine yer verdi.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Katalan kulübü, İlkay için, "Gol ile özdeşleşen orta saha oyuncusu" tanımını kullandı. 32 yaşındaki yıldızın, İngiltere'ye gittiği 2016-2017 sezonundan itibaren 60 gol atarak, Kevin de Bruyne (80) ve Bruno Fernandes'in (64) ardından İngiliz liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu olduğu hatırlatıldı. Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi geri çeviren yıldız, Barcelona'dan yılda 10 milyon euro kazanacak.

BAK'TAN ESPRİLİ KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İlkay Gündoğan'ın transferini esprili biçimde kutladı.