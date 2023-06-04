Haberler İspanya La Liga Villarreal 2-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

Villarreal 2-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 38. haftasında Villarreal sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 22:02
Villarreal 2-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın son haftasında Villarreal sahasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmada Villarreal'in golleri 9. dakikada Jackson ve 90+2'de Pascual'ın ayağından geldi.

Atletico Madrid'İn gollerini ise 18 ve 56. dakikalarda Correa kaydetti.

Ayrıca mücadelede Atletico Madrid'den Witsel 70'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Atletico Madrid 77 puanla ligi 3. sırada bitirdi.

Villarreal ise 64 puanla ligi 5. sırada tamamladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Mauro Icardi'den Jorge Jesus'a olay cevap! "Geçerliliği yok diyenler olmuş..."
Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a ceza yolda! Tecrübeli teknik adamdan şoke eden hareket
Jorge Jesus'tan derbi sonrası flaş hamle!
F.Bahçe bombaları patlatıyor! 53 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid ile A. Bilbao yenişemedi!
Real Madrid'de bir devir bitiyor!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Üstün olduğumuzu çok net şekilde gösterdik" "Üstün olduğumuzu çok net şekilde gösterdik" 22:20
Okan Buruk: Hak eden kazandı! Okan Buruk: Hak eden kazandı! 22:11
A. Madrid ligi beraberlikle tamamladı! A. Madrid ligi beraberlikle tamamladı! 22:02
CANLI | Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! İzleyin... CANLI | Galatasaray şampiyonluğu kutluyor! İzleyin... 21:55
Portekiz Kupası'nın sahibi Porto oldu! Portekiz Kupası'nın sahibi Porto oldu! 21:49
Real Madrid ile A. Bilbao yenişemedi! Real Madrid ile A. Bilbao yenişemedi! 21:48
Daha Eski
Jorge Jesus'tan derbi sonrası flaş hamle! Jorge Jesus'tan derbi sonrası flaş hamle! 21:39
Icardi'den Jesus'a flaş cevap! Icardi'den Jesus'a flaş cevap! 21:34
Nicolo Zaniolo: Derbi performansım özür içindi! Nicolo Zaniolo: Derbi performansım özür içindi! 21:26
Jesus sonra o istatistikle tarihe geçti! Jesus sonra o istatistikle tarihe geçti! 21:13
Zaniolo derbide ilk kez gol sevinci yaşadı Zaniolo derbide ilk kez gol sevinci yaşadı 21:09
Cimbom'dan maç sonu şarkılı gönderme! Cimbom'dan maç sonu şarkılı gönderme! 21:05