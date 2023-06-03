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Çağlar Atletico’da

A.Madrid Teknik Direktörü Simeone, İngiltere Premier Lig’den düşen Leicester’daki milli stoper Çağlar Söyüncü’nün transferini duyurdu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Çağlar Atletico’da

İspanya La Liga takımı Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, İngiltere Premier Lig'e veda eden Leicester City'de forma giyen milli defans oyuncusu Çağlar Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Simeone, bir İspanyol radyo kanalına yaptığı açıklamada, Çağlar'ın Atletico Madrid'e gelecek sezon katkı sağlayacağını vurguladı. İspanyol medyasına göre; bu hafta sonu sona erecek İspanya La Liga sezonunun ardından Atletico Madrid'in 27 yaşındaki milli stoperle ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı duyurulacak. Çağlar Söyüncü, 2016'da 8 milyon euro'ya Altınordu'dan Alman ekibi Freiburga'a transfer oldu. 2018'de de Freiburg'dan 21 milyon euro'ya Leicester'e geçen ve bu sezon sonunda takımıyla sözleşmesi biten Söğüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 karşılaşmaya çıkarken 4 de gol kaydetti.

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