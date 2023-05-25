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Mallorca - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 36. haftasında Mallorca ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 12:10
Mallorca - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. haftada Mallorca ile Valencia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Valencia maçı 25 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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