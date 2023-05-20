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Barcelona 1-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip Real Sociedad 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 00:00
Barcelona 1-2 Real Sociedad (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 35. haftasında Barcelona ile Real Sociedad kozlarını paylaştı.

Ligde şampiyonluğu garantileyen Barcelona'nın sahasında Real Sociedad'ı konuk ettiği mücadeleden galip ayrılan taraf konuk ekip oldu.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Merino ve 72'de Sörloth kaydetti.

Barcelona'nın tek golü ise 90. dakikada Lewandowski'nin ayağından geldi.

Bu sonucun ardından Barcelona 85 puanla ligde lider konumda bulunuyor.

Real Sociedad ise 65 puanla 4. sırada yer aldı.

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