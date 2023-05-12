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Mallorca - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 34. haftasında Mallorca ile Cadiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 11:00
Mallorca - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Mallorca - Cadiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 34. haftada Mallorca ile Cadiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Cadiz maçı 12 Mayıs Cuma günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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