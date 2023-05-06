Benzema Al-İttihad'e

Karim Benzema'nın 14 yıllık Real Madrid serüveni sezon sonunda bitebilir. La Liga devi, deneyimli golcüsüyle henüz yeni sözleşme yapmazken, Suudi ekipleri elini çabuk tutmak istiyor. Al-Ittihad'in 1 numaralı hedefi konumunda. Fransa'dan da teklifler alıyor. Benzema kararını sezon bittiğinde şekillendirecek.
Karim Benzema'nın 14 yıllık Real Madrid serüveni sezon sonunda bitebilir. La Liga devi, deneyimli golcüsüyle henüz yeni sözleşme yapmazken, Suudi ekipleri elini çabuk tutmak istiyor. Al-Ittihad'in 1 numaralı hedefi konumunda. Fransa'dan da teklifler alıyor. Benzema kararını sezon bittiğinde şekillendirecek.