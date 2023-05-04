Haberler İspanya La Liga Girona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 33. haftasında Girona ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 11:20
Girona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 33. haftada Girona ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Mallorca maçı 4 Mayıs Perşembe günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN 5 PÜF NOKTASI👌🏼|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Çocuk yıldız Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Poyraz Karayel'in Sinan'ına bakın "Bu kadarını beklemiyorduk"
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan kardeşi Derin Talu'ya yakın koruma! Sevgilisi tarafından darp edilmişti 'hassas süreç' dedi kolundan çekti
Sivasspor ile F.Bahçe yenişemedi!
G.Saray'ın yıldızını F.Bahçe kapıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı saat kaçta?
Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta?
AÖF final tarihleri 2023
Deprem bölgesinde OHAL ne zaman bitecek?
İstanbul barajları doluluk oranı 4 Mayıs 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken... Zajc transferinde büyük sürpriz! Beşiktaş derken... 10:54
Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor! Messi onay verdi: Icardi geri dönüyor! 10:48
Udinese - Napoli maçı saat kaçta? Udinese - Napoli maçı saat kaçta? 10:23
Empoli - Bologna maçı saat kaçta? Empoli - Bologna maçı saat kaçta? 10:19
Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Valladolid maçı saat kaçta? 10:07
Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Real Betis maçı saat kaçta? 10:04
Daha Eski
Sevilla - Espanyol maçı saat kaçta? Sevilla - Espanyol maçı saat kaçta? 09:59
Girona - Mallorca maçı saat kaçta? Girona - Mallorca maçı saat kaçta? 09:56
Brighton - Manchester United maçı saat kaçta? Brighton - Manchester United maçı saat kaçta? 09:50
Kerem dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam Kerem dünya devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam 09:50
Onyekuru'dan flaş G.Saray paylaşımı! Onyekuru'dan flaş G.Saray paylaşımı! 09:49
Jesus'a sert eleştiri: Teknik direktörlüğe yeni başlayanlar bile... Jesus'a sert eleştiri: Teknik direktörlüğe yeni başlayanlar bile... 09:08