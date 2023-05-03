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Atletico Madrid 5-1 Cadiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Cadiz'i konuk etti. Mücadeleyi 5-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2 ve 27. dakikalarda Griezmann, 49'da Morata, 57'de penaltıdan Carrasco ile 73'te Molina kaydetti. Cadiz'in tek golü 72. dakikada Lozano'dan geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 01:15
Atletico Madrid 5-1 Cadiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, sahasında Cadiz'i ağırladı. Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 5-1'lik skorla kazanarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 2 ve 27. dakikalarda Griezmann, 49'da Morata, 57'de penaltıdan Carrasco ile 73'te Molina kaydetti. Cadiz'in tek golü 72. dakikada Lozano'dan geldi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, ligde 69 puana yükselerek Real Madrid'i geçti ve ikinci sıraya yükseldi. Düşmeme mücadelesi veren Cadiz ise 35 puanda kaldı.

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