TRANSFER HABERİ | Real Madrid Toni Kroos ile yeni sözleşme imzaladı!

La Liga devlerinden Real Madrid şimdiden gelecek sezon için planlamarına başladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Toni Kroos'un kendisini 1 yıl daha Real Madrid'de tutacak sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Ayrıca haberde kısa süre içerisinde kulüpten konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılacağı aktarıldı.

2014'te Bayern Münih'ten İspanya yolunu tutan 33 yaşındaki yıldız orta saha, Real Madrid formasıyla çıktığı 408 resmi maçta 27 gol atıp 88 asistlik katkı sağlamayı başardı.