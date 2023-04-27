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Athletic Bilbao - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 31. haftasında Athletic Bilbao ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:30
Athletic Bilbao - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Athletic Bilbao ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Sevilla maçı 27 Nisan Perşembe günü saat 23:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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