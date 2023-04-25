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Cadiz - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 31. haftasında Cadiz ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 09:35
Cadiz - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Cadiz - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Cadiz ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Osasuna maçı 25 Nisan Salı günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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