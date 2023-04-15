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Villarreal - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

La Liga'nın 28. haftasında Villarreal ile Valladolid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 13:50
Villarreal - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Villarreal - Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 28. haftada Villarreal ile Valladolid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VILLARREAL - VALLADOLİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Valladolid maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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